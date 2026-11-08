Літаки падають один за одним: експерти пояснили, чи справді авіаперельоти стали небезпечнішими

Літак / © Associated Press

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Катастрофа приватного літака Learjet 60 у США, у якій загинули дев’ятеро людей, знову привернула увагу світу до безпеки авіаперельотів. Відео стрімкого падіння судна швидко поширилося в мережі та викликало тривогу серед мандрівників.

Про це повідомляє видання Daily Mail, журналісти якого опитали провідних експертів галузі та проаналізували багаторічну статистику.

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Смертельна троща Learjet 60 у Флориді: останні хвилини польоту

Як зазначає Daily Mail, 1 листопада приватний бізнес-джет Learjet 60, який виконував рейс із Остіна (Техас) до Багамських островів, упав поблизу житлової забудови в окрузі Палм-Біч. Усі дев’ятеро осіб, які перебували на борту, загинули. Кадри катастрофи, зафіксовані відеореєстраторами та камерами спостереження, миттєво заполонили соцмережі.

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Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розпочала розслідування. За даними Daily Mail, головний напрямок роботи слідчих — складні погодні умови. Перед катастрофою пілоти повідомляли диспетчерам про помірну турбулентність, обледеніння та сильні опади, після чого просили дозволу набрати висоту. Одразу після цього було зафіксовано стрімке падіння літака зі швидкістю понад 3 000 метрів на хвилину.

Статистика авіакатастроф: чому комерційні перельоти безпечніші, ніж раніше

Попри гучні трагедії, довгострокові дані свідчать про вражаюче зростання безпеки цивільної авіації. У коментарі для Daily Mail засновник і генеральний директор Німецького бюро досліджень авіаційних подій (JACDEC) Ян-Арвед Ріхтер назвав нинішній період «найбезпечнішою ерою в історії авіаперевезень».

За даними експерта, якими він поділився з Daily Mail, кількість загиблих у цивільній авіації скоротилася з 1 155 осіб у 2001 році до 499 у 2025-му. При цьому пасажиропотік за цей період зріс майже втричі — з 1,7 до майже 5 мільярдів пасажирів на рік. Головною причиною Ріхтер вважає здатність комерційної авіації жорстко аналізувати кожну помилку, запроваджувати нові міжнародні стандарти та суворо контролювати час відпочинку пілотів.

«Я не можу згадати жодної іншої галузі, яка б училася на власних помилках, казусах та катастрофах так само, як цивільна авіація», — наголосив Ріхтер у розмові з виданням.

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Приватні джети та «жахливий ризик»: чому виникає страх польотів

На відміну від великих авіакомпаній, приватна та чартерна авіація має окремі ризики. Експерти у матеріалі Daily Mail зазначають, що на нерегулярних рейсах рівень аварійності вищий, а людський фактор стає причиною близько 80% пригод.

Пілоти приватних літаків часто залишаються в кабіні сам на сам із ситуацією та відчувають психологічний тиск щодо дотримання маршруту, тоді як пілот комерційного лайнера без вагань змінить аеродром посадки. Крім того, екіпажі приватних джетів мають нижчий рівень регуляторного нагляду та меншу підтримку операційних служб на землі.

Чому ж подібні відео викликають таку паніку, виданню Daily Mail пояснив директор Підрозділу з цивільної безпеки Університету Лестера доктор Саймон Беннетт. За його словами, це пов’язано з феноменом «жахливого ризику» — страхом через повну втрату контролю над власною долею та необхідність довіряти життя незнайомим людям.

«Було б набагато безпечніше, якби люди провели все своє життя на висоті 12 кілометрів, аніж пересувалися по землі. Статистично ви маєте значно менше шансів загинути в повітрі, ніж на вулицях міст», — підсумував Беннетт для Daily Mail.

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Вірусні кадри трагедій посилюють цей страх, проте експерти наголошують: поодинокі катастрофи приватних бортів не змінюють загальної картини — пасажирська авіація залишається найбезпечнішим транспортом у світі.

Авіакатастрофи у світі — що відомо про останні трагедії

Нагадаємо, наприкінці жовтня на північному заході американського штату Орегон сталася авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів. Повітряні судна зіткнулися в небі поблизу аеропорту Макміннвілл, після чого впали на приватне сільськогосподарське поле. Загинули всі троє людей, які перебували на бортах: двоє пілотів та курсант.

Ще одна трагедія сталася на Філіппінах під час навчального польоту. Два військові літаки SF-260 зіткнулися на невеликій висоті в провінції Батангас, після чого впали на територію авіабази Фернандо. Унаслідок аварії загинули всі четверо пілотів. Після інциденту Повітряні сили країни тимчасово призупинили польоти навчальних літаків цієї моделі до завершення розслідування.

Раніше у США розбився легкомоторний літак — аварія сталася практично одразу після зльоту неподалік аеропорту Петалума в Каліфорнії. Повітряне судно впало поблизу місцевого гольф-клубу. Унаслідок катастрофи загинули двоє людей.

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