Аеропорт / © Associated Press

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На північному заході штату Орегон у повітрі зіткнулися два вертольоти. Три людини, які перебували на бортах, загинули.

Про це повідомляє CNN.

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Рятувальники виявили уламки вертольотів на приватному сільськогосподарському полі поблизу муніципального аеропорту McMinnville, розташованого приблизно за 40 миль на південний захід від Портленда.

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Один із вертольотів перевозив двох осіб: інструкторку з польотів із Техасу 22-річну Медді Аасбо та курсанта-пілота з Великої Британії — повідомив шериф округу Ямхілл Сем Елліотт. За словами шерифа, ім’я курсанта не розголошується до повідомлення родичів.

Пілотом іншого вертольота був 38-річний Тайлер Стердевант з Ньюберга, штат Орегон. Він на борту перебував один.

Нагадаємо, у Чехії розбився військовий вертоліт UH-1Y Venom, на борту якого перебували п’ятеро військовослужбовців. Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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