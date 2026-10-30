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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У повітрі зіткнулися два гелікоптери — не вижив ніхто

Рятувальники виявили уламки на приватному сільськогосподарському полі біля аеропорту, приблизно за 40 миль на південний захід від Портленд.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Аеропорт

Аеропорт / © Associated Press

На північному заході штату Орегон у повітрі зіткнулися два вертольоти. Три людини, які перебували на бортах, загинули.

Про це повідомляє CNN.

Рятувальники виявили уламки вертольотів на приватному сільськогосподарському полі поблизу муніципального аеропорту McMinnville, розташованого приблизно за 40 миль на південний захід від Портленда.

Один із вертольотів перевозив двох осіб: інструкторку з польотів із Техасу 22-річну Медді Аасбо та курсанта-пілота з Великої Британії — повідомив шериф округу Ямхілл Сем Елліотт. За словами шерифа, ім’я курсанта не розголошується до повідомлення родичів.

Пілотом іншого вертольота був 38-річний Тайлер Стердевант з Ньюберга, штат Орегон. Він на борту перебував один.

Нагадаємо, у Чехії розбився військовий вертоліт UH-1Y Venom, на борту якого перебували п’ятеро військовослужбовців. Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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