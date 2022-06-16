Україна може розраховувати на Європу у боротьбі проти РФ - Макрон під час візиту до Києва

Україна може розраховувати на Європу у боротьбі проти РФ - Макрон під час візиту до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва запевнив, що Україна може повністю розраховувати на Європу у війні проти Росії.

Макрон наголосив, що Європа у перші дні російського вторгнення стала "на бік вільної та суверенної України".

Про це французький лідер заявив на спільній з лідерами Німеччини, Італії, Румунії та України пресконференції в Києві 16 червня.

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"Наша спільна присутність у Києві в чотирьох. Цим самим ми засвідчуємо братні вітання європейських народів вільному та суверенному українському народу, героїзм якого перед лицем РФ надихає, викликає захоплення, повагу і зобов'язує нас до непохитної підтримки. Пане президенте, ви цю підтримку маєте. Україна може на нас розраховувати. Європа уже від перших днів цієї війни стала на бік вільної та суверенної України, стала на бік міжнародного права, на захист принципів, прописаних у хартії ООН, якими Росія вирішила знехтувати", - сказав французький лідер.

Нагадаємо, в Україні із візитом 16 червня перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс.ТСН.ua зібрав перші подробиці топових лідерів Європи та їхні головні заяви.

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