Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На українській землі вирішується доля безпеки Європи - Макрон

Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На українській землі вирішується доля безпеки Європи - Макрон

В Україні зараз вирішується, чи буде в Європі безпечно.

А тому європейські країни готові пліч-опліч стояти з Україною до перемоги. 

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон. 

"Ми бачимо, що на українській землі вирішується питання європейської безпеки. Європа поруч з Україною, пліч-о-пліч з вами. До перемоги. Результатом цієї перемоги буде вільна, незалежна Україна. Мирна та спокійна держава", - сказав Макрон. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Читайте також:

"Отряды Путина" тепер за кордоном: викрито іноземний легіон Кремля

"Отряды Путина" тепер за кордоном: викрито іноземний легіон Кремля
Наступна публікація