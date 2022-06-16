На українській землі вирішується доля безпеки Європи - Макрон

В Україні зараз вирішується, чи буде в Європі безпечно.
А тому європейські країни готові пліч-опліч стояти з Україною до перемоги.
Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон.
"Ми бачимо, що на українській землі вирішується питання європейської безпеки. Європа поруч з Україною, пліч-о-пліч з вами. До перемоги. Результатом цієї перемоги буде вільна, незалежна Україна. Мирна та спокійна держава", - сказав Макрон.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
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