Надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримують Франція, Німеччина, Італія та Румунія

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це Макрон сказав після зустрічі лідерів держав із президентом України Володимиром Зеленський у Києві 16 червня.
"Всі чотири країни підтримують статус кандидата для України в прив'язці до дорожньої карти. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно ухвалене у Європейській Раді", – сказав французький лідер.
Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.
"На Єврораді я виступатиму за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", – сказав німецький канцлер.
Нагадаємо, лідери ЄС 16 червня прибули до Києва та провези зустріч із Зеленським.
Вони також відвідали місто Ірпінь, яке зруйнували російські окупанти.
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