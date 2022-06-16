Макрон, Шольц і Драґі вже у Києві: відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.
До столиці України лідери трьох європейських держав приїхали потягом "Укрзалізниці".
У Мережі з'явилося відео із Шольцем та Макроном на Київському залізничному вокзалі.
Варто зазначити, що це перший візит Макрона, Шольца і Драґі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Водночас радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своїх соцмережах написав: "Шольц, Макрон та Драґі везуть кандидатство в ЄС та прохання повернутись в переговорний процес з Путіним".
Зазначається, що Драґі, Шольц і Макрон сьогодні мають зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, аби ще раз підтвердити підтримку України, але також підкреслити єдність Європи.
"Перша мета саме така: показати підтримку Україні та спробувати подолати критику, яку висловив президент України Володимир Зеленський щодо Європи за обмежену та повільну відповідь у доставці зброї, обіцянок країні, яка в першу чергу стикається з проблемами нового російського імперіалізму", - повідомляє RaiNews.
Друга мета — чіткий меседж російському диктатору, що єдність цілей Європейського Союзу не піддається сумніву, навіть з усіма різними нюансами, які випливають із національних інтересів, які не завжди збігаються.
Третя мета, за даними ЗМІ, полягає у тому, що Італія, Франція та Німеччина хочуть продемонструвати своїм союзникам, передусім Сполученим Штатам, що Союз має власну стратегічну автономію та ядро засновників, готових вести Європу до все більшої інтеграції, починаючи зі спільної оборони та все більше зовнішньої політики.
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