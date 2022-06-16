Макрон, Шольц і Драґі вже у Києві: відео

Макрон, Шольц і Драґі вже у Києві: відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

До столиці України лідери трьох європейських держав приїхали потягом "Укрзалізниці".

У Мережі з'явилося відео із Шольцем та Макроном на Київському залізничному вокзалі.

Варто зазначити, що це перший візит Макрона, Шольца і Драґі до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своїх соцмережах написав: "Шольц, Макрон та Драґі везуть кандидатство в ЄС та прохання повернутись в переговорний процес з Путіним".

Зазначається, що Драґі , Шольц і Макрон сьогодні мають зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, аби ще раз підтвердити підтримку України, але також підкреслити єдність Європи.

"Перша мета саме така: показати підтримку Україні та спробувати подолати критику, яку висловив президент України Володимир Зеленський щодо Європи за обмежену та повільну відповідь у доставці зброї, обіцянок країні, яка в першу чергу стикається з проблемами нового російського імперіалізму", - повідомляє RaiNews.

Друга мета — чіткий меседж російському диктатору, що єдність цілей Європейського Союзу не піддається сумніву, навіть з усіма різними нюансами, які випливають із національних інтересів, які не завжди збігаються.

Третя мета , за даними ЗМІ, полягає у тому, що Італія, Франція та Німеччина хочуть продемонструвати своїм союзникам, передусім Сполученим Штатам, що Союз має власну стратегічну автономію та ядро ​​засновників, готових вести Європу до все більшої інтеграції, починаючи зі спільної оборони та все більше зовнішньої політики.