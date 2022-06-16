Остапчук та Суханов посварилися у прямому ефірі через російську музику

Відомі ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов почубилися просто у прямому ефірі.

Причиною конфлікту між Володимиром Остапчуком та Олексієм Сухановим стала тема, яку вони обговорювали у прямому ефірі.

Йшлося про російську музику та російських виконавців, які від початку війни на сході України 2014 року не зникли з українських радіо і ТБ. Так, Остапчук впевнений, що самі українці втягували російську музику у наш музичний простір, продовжуючи слухати російських артистів. І вся відповідальність на них. Суханов, своєю чергою, запевняє, що в такій кількості російської музики винна тодішня влада.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

У прямому ефірі між Остапчуком і Сухановим розгорівся емоційний конфлікт. Вони перебивали одне одного, намагаючись довести свою точку зору.

"Не чіпай українців. Я тобі скажу. Якби від 2014 року вони на кордонах не пропускали тих кіркорових, баскових, іншу всю черемху. А, між іншим, всі їхні пісні лунали на українських радіостанціях. Вони були в українському етері. В плейлистах радіостанцій були російські виконавці", - сказав Суханов.

"Це теж питання не до нас. Це питання до людей, які слухають російських артистів. Ані Лорак приїжджала і зібрала цілий палац "Україна", - відповів колезі Остапчук.

Суханов все ж таки наполягав:

"Та ні. Це питання не до людей, які слухають. Це питання до тодішньої влади. Тому що хтось там в раші заробляв, набивав свої кишені. Я навіть можу назвати це прізвище. Давайте, звинувачуйте людей простих".

Олексій Суханов / Фото: instagram.com/suhanov.official

Врешті, колега ведучих спробувала їх заспокоїти: "Хлопці, ну ви як політики вже почали розмовляти".

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