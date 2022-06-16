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До Києва приїхав ще один європейський лідер (відео)

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До Києва приїхав ще один європейський лідер (відео)

До Києва 16 червня окрім президента Франції, премʼєра Італії і канцлера Німеччини також прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.

Президент Румунії Клаус Йоханніс також прибув із офіційним візитом до української столиці. Їхав він теж потягом, але окремо від Макрона, Шольца та Драгі.

Про це йдеться у Twitter президента Румунії. 

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами президентом Франції Емманюелем Макроном, премʼєром Італії Маріо Драгі та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Зеленським  і українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити", - йдеться в повідомленні. 

Водночас, як пише німецьке видання Bild, приєднатися до трьох європейських лідерів Йоганнесу запропонував французький президент Еммануель Макрон.

"У якийсь момент протягом тижнів підготовки до поїздки тріо зрозуміло, що взяти з собою східного європейця як знак європейської єдності може бути гарною ідеєю", - пише видання.

Також зазначається, що Йоганніс самостійно подорожував з Бухареста до Києва. Нібито через те, що  у потязі, яким їхали три лідери, вже не було місця, оскільки їх супроводжували численні делегації та охорона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва. До столиці України лідери трьох європейських держав приїхали потягом "Укрзалізниці".

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