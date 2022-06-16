Відомий український актор Вертинський переніс надскладну операцію на серці

Народний артист України Олексій Вертинський переніс декілька серйозних операцій на серці.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла донька Олексія Вертинського, акторка театру та кіно Ксенія Вертинська. Вона зізналася, що у такий непростий час для України біда прийшла до будинку актора і він дуже потребує допомоги своїх шанувальників.

Донька зірки була змушена звернутися до українців за фінансовою допомогою

"Так трапилось, що не тільки в наш дім, під назвою Україна, але й в дім-teatractor прийшла біда. 22 червня мала відбутися вистава "Приємна несподіванка". На сцені, як завжди, збирався виблискувати актор, котрий не потребує представлення - наш найулюбленіший Олексій Вертинський. Раптова хвороба скасувала всі плани. Олексій Сергійович переніс надскладну операцію на серці та готується до наступної. Наразі він та його родина потребують фінансової допомоги.

UPD Збір закрито!! Безмежно вдячні кожному за допомогу та підтримку ❤️ Найкращі наші! Так трапилось, що не тільки в наш дім, під назвою Україна, але й в дім-teatractor прийшла біда. 22 червня мала відбутися вистава "Приємна несподіванка". На сцені, як завжди, збирався виблискувати актор, котрий не потребує представлення - наш найулюбленіший Олексій Вертинський. Раптова хвороба скасувала всі плани. Олексій Сергійович переніс надскладну операцію на серці та готується до наступної. Наразі він та його родина потребують фінансової допомоги. Будемо надзвичайно вдячні за кожну гривню! В першому коментарі додаємо реквізити карток . Все буде Україна! Все буде teatractor! Все буде, Олексій Сергійович ❤️ Опубликовано Театр "Актор" Среда, 15 июня 2022 г.

Буквально за добу люди відгукнулися і допомогли зібрати необхідну суму:

"За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне. Якби могла обійняти кожного, то зробила би це. Буду тримати всіх в курсі. Плачу від захвату. Дякуємо дуже", - повідомила Ксенія Вертинська.

Закриваю збір❗️❗️❗️ Люди ви неймовірні За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне Якби могла обійняти кожного,то зробила би це♥️ Буду тримати всіх вкурсі Плачу від захвату♥️ Дякуємо дуже Опубликовано Ксюшей Вертинской Среда, 15 июня 2022 г.

Читайте також: