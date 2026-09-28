«Не хотів, щоб дітей цькували»: як чоловік схуд на 132 кг і здійснив свою мрію

Як чоловік схуд на 132 кг / © unsplash.com

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31-річний житель Лідса Брендан Бродхед, який працює спеціалістом з продукту, зумів скинути понад 130 кілограмів. Чоловік зі зростом 185 сантиметрів мав пікову вагу 236 кілограмів. Його історія схуднення дуже надихає.

Про причину, через яку чоловік наважився схуднути, та результати розповідає Mirror.

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Шлях від 236 кг до футбольного поля: історія батька, який кардинально змінив життя заради дітей

Брендан роками боявся стати тягарем для власних дітей і соромився виходити з дому. Сьогодні, після шунтування шлунка та активних занять спортом, він нарешті має змогу бігати й грати разом із ними.

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Проблеми з вагою у Брендана почалися ще 2015 року, коли у 19-річному віці він уперше став батьком. Намагаючись упоратися зі стресом, чоловік припинив дбати про себе та шукав розраду в їжі, віддавав перевагу доставці готових страв. З появою другої дитини емоційний стан лише погіршувався: зростала тривожність, через що Брендан почав уникати будь-яких соціальних контактів.

До 2017 року чоловік втратив майже всіх друзів, адже припинив приходити на зустрічі з ними. На той момент його вага була 123 кілограми. Наступного року позначка на вагах сягнула вже 162 кілограмів, і чоловік звернувся до сімейного лікаря. Його направили на спеціальну програму контролю ваги та поставили у чергу на баріатричну операцію.

Переламним моментом став 2020 рік, коли на світ з’явився його син.

«Я палкий уболівальник „Лідс Юнайтед“ і хотів пограти у футбол із сином, але розумів, що не можу — це стало для мене важливим поворотним моментом», — згадує Брендан.

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2021 року він долучився до програми «Man v Fat» — спеціальної футбольної ліги для чоловіків, які борються із зайвою вагою. Однак через ментальні проблеми перервав заняття вже за кілька місяців. Не вдалася й спроба дотримуватися кето-дієти, оскільки він регулярно зривався.

На початку 2023 року ситуація стала критичною: Брендан важив 236 кілограмів, носив одяг розміру 7XL та мав індекс маси тіла 68,6. Лікарі констатували морбідне ожиріння.

«Мої діти були позбавлені багатьох речей: я не водив їх до парку, бо якби вони побігли й упали, я не зміг би підбігти й переконатися, що з ними все гаразд», — розповідає чоловік.

Соромлячись своїх габаритів, він намагався «уникати їжі» й харчувався лише раз на добу, проте цей єдиний прийом їжі зазвичай складався з великої піци та кебабу.

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«Я почувався тягарем для своїх дітей. Я не хотів, щоб їх цькували в школі через мою вагу», — зізнається Брендан.

Після розлучення того ж року він переїхав до матері, обмежив солодощі й перейшов на домашню їжу. У травні 2023 року, коли вага впала до 198 кілограмів, він повернувся до «Man v Fat». Щотижневі тренування не лише допомагали скидати вагу, а й подарували друзів на все життя.

До 2025 року вага Брендана зафіксувалася на позначці 170 кілограмів і більше не знижувалася, попри вправи та раціон, багатий на білок і овочі. У жовтні 2025 року в межах Національної служби охорони здоров’я (NHS) йому зробили шунтування шлунка.

За даними NHS, під час цієї операції шлунок ділять на дві частини за допомогою спеціальних дужок, формуючи у верхній частині маленький «мішечок», який під’єднують безпосередньо до нижнього відділу тонкої кишки. Завдяки цьому їжа оминає більшу частину шлунка та верхню частину кишківника.

«Я відчув величезне полегшення, коли вага почала знижуватися, усе нарешті запрацювало, і я зрозумів, що поверну собі своє життя».

Нині Брендан важить 104 кілограми та носить одяг розміру XL. Його ІМТ становить 30,2, що все ще відповідає категорії ожиріння, проте якість життя змінилася докорінно. Щоденний раціон чоловіка тепер складається з протеїнового коктейлю на сніданок, салату на обід, курки з овочами на вечерю та протеїнового батончика для перекусу.

«Багато хто вважає, що операція — це легкий шлях, але це зовсім не так. Якщо ти переборщив і з’їв трохи більше, ніж треба, — все, почуваєшся жахливо, тобі стає зле. Зате тепер я можу дати своїм дітям життя, на яке вони заслуговують».

Брендан більше не відчуває тривоги перед виходом на вулицю та активно проводить час із дітьми. Щобільше, він створив власну футбольну команду, яка виступає в лізі для чоловіків із надмірною вагою. Нещодавно Брендан разом з іншими учасниками «Man v Fat» відвідав парламент Великої Британії на заході, присвяченому спільній досягнутій меті — сумарному схудненню її членів на понад 450 тисяч кілограмів.

Наразі чоловік планує досягти нормального показника ІМТ і дає коротку пораду усім, хто вагається щодо схуднення:

«Просто зробіть це — єдине, про що я шкодую, це те, що не зробив цього раніше».

Схуднення: останні новини

Нагадаємо, 31-річна мешканка Китаю у гонитві за ідеальною фігурою 15 днів вживала виключно воду. Завдяки цій радикальній методиці жінка скинула 20 кілограмів, однак отримала незворотне пошкодження мозку.

Невролог діагностував у пацієнтки енцефалопатію Верніке, яка виникла через критичний дефіцит вітамінів і фолієвої кислоти. Цей стан супроводжується сплутаністю свідомості, погіршенням пам’яті, порушеннями руху очей та рівноваги — зокрема, хода жінки стала нагадувати рухи пінгвіна, і цей симптом може залишитися назавжди.

Як з’ясувалося, пацієнтка практикувала «бігу» — стародавню даоську техніку голодування, яка базується на вірі в можливість живитися енергією ци. Попри попередження медиків про катастрофічну загрозу неконтрольованих дієт для здоров’я та життєву необхідність збалансованого харчування, цей метод досі залишається популярним у Мережі, де відповідний хештег зібрав 360 мільйонів переглядів.

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