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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росіяни навмисно атакували житловий будинок в одному з обласних центрів України: багато поранених (фото, відео)

Росіяни атакували житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Зруйновано перекриття 2 і 3 поверхів, серед 35 постраждалих — 9 дітей.

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Наслідки ударів по Харкову

Наслідки ударів по Харкову / © ДСНС

У Харкові росіяни атакували житловий квартал у Салтівському районі. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх багатоквартирного будинку та зруйнував перекриття. 35 людей постраждали, серед них — багато дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Наслідки атаки на житловий будинок

Російський снаряд поцілив по багатоповерхівці просто посеред ночі, коли люди міцно спали у своїх ліжках. Удар був такої сили, що перекриття другого та третього поверхів склалися вщент.

Нічний удар по житловому масиву був раптовим — без повітряної тривоги. Пробито перекриття між поверхами багатоквартирного будинку — вщент зруйновано оселі на другому та третьому поверхах. За лічені хвилини подвір’я заповнилося рятувальниками, медиками та поліцією.

«Ще не спала, тільки лягала. Почула звук, полетіли вікна. Щоб злякатись — не злякалась, але було дуже гучно», — пригадує харків’янка Надія.

«Вибух був дуже сильний о 4 годині. Я з дружиною прокинувся дуже стривожений. Сюди швидко приїхала наша міська служба. Усі рятувальники були, звісно, допомогли», — розповідає харків’янин Володимир.

Серед поранених — 9 дітей

Кількість поранених зростала щохвилини й врешті сягнула трьох десятків людей. Найменшій постраждалій дівчинці лише 3 рочки.

«Дев’ять з них — це діти. А ще дівчинка приблизно дванадцяти років перебуває в лікарні і чоловік ще перебуває у лікарні. У всіх інших, загалом, від середнього до легкого ступеня зазнані травми», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено цілий житловий квартал

Ударна хвиля була такої сили, що понівечила цілий житловий квартал — в оселях здебільшого вибито вікна.

«Десять багатоквартирних житлових будинків постраждали, які розташовані поряд з цим будинком. Тут дуже щільна забудова. Маємо на теперішній час десять будинків, які постраждали. Хочу сказати, що останнім часом це був перший "приліт" такого рівня, бо взагалі були FPV-дрони», — зазначив харківський міський голова Ігор Терехов.

Близько трьох десятків людей вогнеборці евакуювали. Надзвичайники працюють від самої ночі без перепочинку. Утім, розбір завалів час від часу доводиться призупиняти — ворог продовжує атакувати місто, і через загрозу нових «прильотів» рятувальники змушені щоразу бігти в укриття.

Щойно загроза минає — ДСНС, комунальні служби та волонтери повертаються до роботи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 28 ВЕРЕСНЯ | ПРИЛЬОТИ У КИЄВІ! ЖАХ у ХАРКОВІ і ДНІПРІ! ПРОСУВАННЯ ЗСУ

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