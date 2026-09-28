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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи переїде Верховна Рада до Львова через удари РФ: Стефанчук відповів

Руслан Стефанчук заперечив інформацію про переїзд парламенту до Львова через масовані атаки РФ на Київ.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки у Мережі про можливе перенесення роботи парламенту до Львова.

Про це він сказав сьогодні, 28 вересня, передає канал «Ми — Україна».

«Український парламент працював з першого дня війни і, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5 (у Києві — Ред.). На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не поширювали жодних міфів», — запевнив Стефанчук.

Він запевнив, що нардепи мають всі умови, аби працювати у приміщенні Верховної Ради в Києві.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни знову завдали масованого удару по Києву.

Зокрема, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України, що в Шевченківському районі.

Люди намагалися врятуватись з охопленої вогнем будівлі, вилазячи з неї через вікна.

Раніше прем’єр Корецький назвав конкретну категорію населення, кому варто виїхати на зиму з міст.

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