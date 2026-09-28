Донька Степана Гіги розчулила фото з останнього концерту покійного артиста і шокувала його станом тоді

Степан Гіга / © Пресслужба Степана Гіги

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Донька покійного українського співака Степана Гіги показала кадри з його останнього концерту.

Виконавця не стало 12 грудня 2025 року. Він помер у віці 66 років. Свій останній концерт артист відіграв 28 вересня 2025 року в місті Жовква, що у Львівській області. Донька співака показала кадри з його виступу, а також пригадала стан батька. Квітослава Гіга розповіла, що концерти давались Степану Гізі складно. За словами його доньки, він виходив на сцену практично з останніх сил і відчував водночас тяжкий біль. Тим часом рідні музиканта неабияк хвилювались за нього, але відчували гордість за те, як він віддається улюбленій справі.

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«Рівно рік тому тато востаннє вийшов на сцену… Я пам’ятаю той вечір до найменших деталей. Ми стояли біля сцени й дивилися на нього, знаючи, чого йому насправді вартує кожна хвилина цього концерту. Йому вже було дуже важко. Він виходив на сцену крізь біль, практично з останніх сил. Серце стискалося від хвилювання за нього і водночас — від неймовірної гордості. Бо, попри все, він вийшов. До своїх людей. Співав для них, говорив із ними, віддавав усього себе — як робив це завжди», — пригадує донька виконавця.

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Останній концерт Степана Гіги / © instagram.com/stepan.giga_official

Квітослава говорить, що ці фото знову нагадали їй той вечір, коли її тато вийшов на сцену востаннє. Донька музиканта ділиться, що його любов до фанів була набагато сильнішою, аніж біль, тож, попри все, він виступав. Також Квітослава додала, що хоч майже рік Степана Гіги немає, але його пісні продовжують звучати, а поки це триває, то пам’ять про нього житиме завжди.

«Переглядаючи ці кадри, я знову відчуваю той вечір. Те саме хвилювання. Той самий біль. І ту саму гордість за тата. Мабуть, саме такою була його любов до людей — сильнішою за власний біль. Минув рік… А іноді здається, що тато нікуди й не пішов. Його голос звучить. Його пісні співають тисячі людей. Його музика продовжує жити — на сценах, у наших домівках, у наших спогадах і серцях. І поки звучать його пісні, поки люди співають, пам’ятають і люблять — він залишається поруч», — додала донька музиканта.

Останній концерт Степана Гіги / © instagram.com/stepan.giga_official

Зазначимо, серце Степана Гіги зупинилось 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Артист помер у лікарні, куди він потрапив за декілька місяців до смерті. Організм співака не зміг подолати інфекцію, з якою він боровся в реанімації. Також негативно на стан виконавця вплинув і цукровий діабет.

Нагадаємо, 16 серпня померла американська акторка Гайден Панеттьєрі. Нещодавно стала відома точна причина смерті 36-річної артистки, яка свого часу була нареченою колишнього українського боксера Володимира Кличка.

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