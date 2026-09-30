Жінка втратила обидві ноги після помилки лікарів / © pexels.com

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У США 74-річна Шерон Джекс залишилася без обох ніг після помилки під час хірургічної операції. Жінці мали ампутувати праву кінцівку через онкологічне захворювання, однак лікарі видалили ліву. Через чотири місяці їй все ж довелося перенести ампутацію правої ноги.

Про це повідомило видання LADBible.

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До медзакладу жінка потрапила у вересні 2025 року. Ампутацію правої ноги їй рекомендували як частину лікування плоскоклітинного раку шкіри. Згідно із судовими документами, пацієнтка погодилася на хірургічне втручання лише на правій нижній кінцівці.

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Однак операція завершилася ампутацією лівої ноги. У позові наголошується, що дозволу на її видалення Джекс не давала.

Адвокат жінки Бред Лейн заявив, що перед початком операції праву ногу позначили як кінцівку, яку необхідно ампутувати. Крім того, хірургічна команда двічі проводила так званий «тайм-аут» — перевірку перед процедурою, під час якої медики мали переконатися, що проводять необхідне втручання на правильній частині тіла.

Попри ці заходи, за твердженням сторони Джекс, лікарі все одно ампутували ліву ногу.

Водночас необхідність видалити праву кінцівку залишилася. Через чотири місяці після першої операції Джекс звернулася до іншої лікарні, де їй провели заплановану ампутацію. У результаті жінка залишилася без обох ніг.

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Після цього Джекс подала позов проти Selby General Hospital. Медзаклад звинувачують у недбалості та недотриманні основних процедур безпеки під час операції.

У документах також йдеться про наслідки, яких зазнала Джекс. Серед них називають фізичні травми, постійну інвалідність, біль і страждання, емоційний розлад, приниження, втрату радості від життя та медичні витрати. Жінка вимагає від лікарні компенсації, однак конкретна сума в позові не зазначена.

Selby General Hospital вже відреагувала на справу. У заяві для WBNS-TV представники лікарні визнали, що під час операції не було дотримано передбачених процедур.

У медзакладі також повідомили, що працівники, яких вважають відповідальними за інцидент, більше не перебувають на своїх посадах. Представники лікарні заявили, що засмучені тим, що сталося, та висловили підтримку пацієнтці і її родині.

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