В Україні почали відключати світло: де запровадили графіки 30 вересня

Ходьба — один із найпростіших способів підтримувати фізичну активність у будь-якому віці. Для неї не потрібні тренажери чи абонемент у спортзал — достатньо зручного взуття та безпечного маршруту. Але після 60 років значення може мати не лише те, скільки ви ходите протягом дня, а й ваш темп.