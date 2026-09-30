ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1233
Час на прочитання
2 хв

В Україні почали відключати світло: де запровадили графіки 30 вересня

Графіки відключення світла повернулися. Де 30 вересня вже вимикають електроенергію — читайте у матеріалі ТСН.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

В Україні 30 вересня запровадили перші графіки відключення світла через атаку Росії. Зокрема, відомо про відключення на Київщині, Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині.

ТСН зібрав усі подробиці.

Графіки відключення світла у Києві 30 вересня

У ДТЕК зазначили, що у Києві запровадили стабілізаційні відключення за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго.

Група 1: 18:30-21:00
Група 2: 20:30-23:30
Група 3: Відключень немає
Група 4: Відключень немає
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: Відключень немає
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: Відключень немає
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: 18:30-21:00
Група 14: 20:30-23:30
Група 15: Відключень немає
Група 16: Відключень немає
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: Відключень немає
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: Відключень немає
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: 18:30-21:00
Група 26: 20:30-23:30
Група 27: Відключень немає
Група 28: Відключень немає
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: Відключень немає
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: Відключень немає
Група 35: Відключень немає
Група 36: Відключень немає
Група 37: 18:30-21:00
Група 38: 20:30-23:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: Відключень немає
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: Відключень немає
Група 47: Відключень немає
Група 48: Відключень немає
Група 49: 18:30-21:00
Група 50: 20:30-23:30
Група 51: Відключень немає
Група 52: Відключень немає
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: Відключень немає
Група 59: Відключень немає
Група 60: Відключень немає

Відключення світла на Київщині 30 вересня

У ДТЕК повідомили, що на Київщині відключення світла теж застосували за відповідною командою НЕК «Укренерго». Тому діять наступні графіки відключення:

Відключення світла на Київщині 30 вересня / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 30 вересня / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 30 вересня / © ДТЕК

Відключення світла на Київщині 30 вересня / © ДТЕК

Де запровадили аварійне відключення світла

На Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині 30 вересня запровадили аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Про це повідомили в Укренерго, а також АТ «Сумиобленерго».

«З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання», — зауважили енергетики АТ «Житомиробленерго».

Відключення світла в Україні / © Укренерго

Відключення світла в Україні / © Укренерго

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 30 вересня Росія знову вдарила по українській енергетиці. TSN.ua зібрав усю інформацію про наслідки масованої атаки, ситуацію зі світлом в областях та можливу тактику ворога на цю осінь і зиму.

Раніше ми писали, що у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки не діяли.

Також у Житомирській області 30 вересня запровадили аварійні відключення світла через російські обстріли. Через відсутність електроенергії в Житомирі виникли проблеми з водою та каналізацією.

До слова, російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу, розроблений спеціально для знищення металевих конструкцій, високовольтних опор та мостів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie