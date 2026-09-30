- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1233
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні почали відключати світло: де запровадили графіки 30 вересня
Графіки відключення світла повернулися. Де 30 вересня вже вимикають електроенергію — читайте у матеріалі ТСН.
В Україні 30 вересня запровадили перші графіки відключення світла через атаку Росії. Зокрема, відомо про відключення на Київщині, Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині.
ТСН зібрав усі подробиці.
Графіки відключення світла у Києві 30 вересня
У ДТЕК зазначили, що у Києві запровадили стабілізаційні відключення за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго.
Група 1: 18:30-21:00
Група 2: 20:30-23:30
Група 3: Відключень немає
Група 4: Відключень немає
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: Відключень немає
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: Відключень немає
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: 18:30-21:00
Група 14: 20:30-23:30
Група 15: Відключень немає
Група 16: Відключень немає
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: Відключень немає
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: Відключень немає
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: 18:30-21:00
Група 26: 20:30-23:30
Група 27: Відключень немає
Група 28: Відключень немає
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: Відключень немає
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: Відключень немає
Група 35: Відключень немає
Група 36: Відключень немає
Група 37: 18:30-21:00
Група 38: 20:30-23:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: Відключень немає
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: Відключень немає
Група 47: Відключень немає
Група 48: Відключень немає
Група 49: 18:30-21:00
Група 50: 20:30-23:30
Група 51: Відключень немає
Група 52: Відключень немає
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: Відключень немає
Група 59: Відключень немає
Група 60: Відключень немає
Відключення світла на Київщині 30 вересня
У ДТЕК повідомили, що на Київщині відключення світла теж застосували за відповідною командою НЕК «Укренерго». Тому діять наступні графіки відключення:
Де запровадили аварійне відключення світла
На Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині 30 вересня запровадили аварійні відключення електроенергії (ГАВ). Про це повідомили в Укренерго, а також АТ «Сумиобленерго».
«З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання», — зауважили енергетики АТ «Житомиробленерго».
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, 30 вересня Росія знову вдарила по українській енергетиці. TSN.ua зібрав усю інформацію про наслідки масованої атаки, ситуацію зі світлом в областях та можливу тактику ворога на цю осінь і зиму.
Раніше ми писали, що у Києві 30 вересня запровадили екстрені відключення світла. Через це звичні погодинні графіки не діяли.
Також у Житомирській області 30 вересня запровадили аварійні відключення світла через російські обстріли. Через відсутність електроенергії в Житомирі виникли проблеми з водою та каналізацією.
До слова, російські війська вперше використали на реактивному безпілотнику боєприпас нового типу, розроблений спеціально для знищення металевих конструкцій, високовольтних опор та мостів.