Макрон закликав Росію як члена Радбезу ООН погодитися на експорт українського зерна

Макрон звернувся до Росії з вимогою припинити блокаду українських портів та погодитися на експорт українського зерна.

Російський флот повинен припинити блокаду українських портів

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав президент Франції Еммануель Макрон.

"Сьогодні ми закликаємо Росію як постійного члена Ради безпеки ООН погодитися на експорт українського зерна. Російський флот повинен припинити блокаду українських портів. Ми також разом підтвердили і проговорили нашу ініціативу Генсека ООН в цьому контексті і ми підтримуємо резолюцію, яка би була прийнята на Раді безпеки ООН щодо підтримки деблокади українських портів", - сказав він.

Нагадаємо, що країни-учасники Світової організації торгівлі (СОТ), серед яких Євросоюз та США, підписали спільну заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв’язав неспровоковану війну. Українській державі пообіцяли, зокрема, допомогти з експортом зерна.