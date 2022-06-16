"Україна житиме. Слава Україні!": Шольц заявив про європейське майбутнє українців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в України є європейське майбутнє.

Він наголосив, що після війни Україна житиме та завершив свою промову словами: "Слава Україні".

Про це Шольц сказав на пресконференції 16 червня в Києві після зустрічі з лідерами України, Франції, Італії та Румунії.

"Україна належить до європейської спільноти. І важливим рішенням на шляху до ЄС є статус кандидата. І ми говоритимемо про це у ЄС. Ви знаєте, що необхідно, щоб рішення про надання України статусу кандидатки на вступ до ЄС повинні ухвалити усі члени спільноти. На Раді Європи я однозначно виступатиму за надання Україні членства. На завершення я хочу сказати: шановні пані та панове, Україна житиме. Слава Україні", - завершив свою розмову Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що своїм вторгненням до України Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи та наголосив, що це неприйнятно.

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