Окупанти вивезли із Запорізької області 2 тис. тонн зернових культур

Російські військові викрали майже 2 тис.тонн зернових культур з підприємств на окупованих територіях Запорізької області.

Прокуратура розпочала розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що упродовж травня-червня 2022-го російські військвослужбовці вилучили продукцію на території окупованого Василівського району. Вони, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства працівникам філії одного з товариств, змушували вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками "Z". У невідомому напрямку окупанти вивезли 1,2 тис. тонн зерна.

Крім того, у селі Нестерянці Пологівського району росіяни викрали 500 тонн насіння соняшника. На сільгосппідприємство загарбники прийшли зі зброєю.

Як повідомлялося, російські військові з окупованої Луганської області вкрали уже 650 тисяч тонн українського зерна. Для переправлення продукту росіяни навіть нашвидкоруч зорганізували залізницю.

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