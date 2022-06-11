"Такого щастя в нас ніколи не було": російські окупанти тішаться вкраденими тоннами українського зерна

"Такого щастя в нас ніколи не було": російські окупанти тішаться вкраденими тоннами українського зерна

Російські військові з окупованої Луганської області вкрали уже 650 тисяч тонн українського зерна. Для переправлення продукту росіяни навіть нашвидкоруч зорганізували залізницю.

А тепер "гауляйтери" Луганської області мріють, як будуть красти врожай озимої пшениці.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На нещодавно окупованих територіях Луганщини росіяни хизуються своїми крадіжками. Для переправлення до росії 650 тонн краденого зерна зі Старобільського елеватора навіть залізницю нашвидкоруч зорганізували. А тепер мліють від перспективи отримати рекордний врожай озимої пшениці – майже 1 мільйон тонн зернових. Озимої – тобто посіяної восени, на полях мирної української Луганщини! Самі ж зізнаються, що такого щастя в них ніколи не було", - написав очільник області.

Гайдай додав, що місцеві гауляйтери радіють, що після окупації північних районів області площа захоплених ними орних земель збільшилася у понад п'ять разів.



"Але ми ж розуміємо, що ані місцевому населенню, ані жителям територій Луганщини, захоплених у 2014 році, ці врожаї не дістануться. Все поїде до рашки, яка або сама зжере, або продасть, щоб хоч якось протриматись на плаву під тиском міжнародних санкцій", - йдеться у дописі посадовця.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, як російські військові обстрілюють українські поля запальними снарядами. Після цього виникають пожежі, які гасять українські захисники.

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