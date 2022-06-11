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У Маріуполі підірвався трактор МЧС Росії - загинуло троє окупантів

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У Маріуполі підірвався трактор МЧС Росії - загинуло троє окупантів

Будівля зруйнована під час бойових дій у Маріуполі на території "ДНР". / Фото: Associated Press

Російські загарбники загинули в результаті нерозмінування територій.

У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок підриву на міні загинули двоє працівників МЧС РФ та один російський військовий.  

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. 

 "Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС Росії. Два працівника МЧС окупантів та один російський військовий загинули на місці. Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотна", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, окупанти відкрили у Маріуполі "банк" у металевому вагончику (відео).

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