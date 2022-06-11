"Рано чи пізно їх обміняють": Верещук відреагувала на смертний вирок іноземцям у так званій "ДНР"

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук переконана, що "вирок" так званої "ДНР" трьом іноземним військовослужбовцям ЗСУ є юридично нікчемним.
У тимчасово окупованому Донецьку фіктивний суд терористів виніс "вирок" трьом військовослужбовцям Збройних сил України: Ейдену Асліну, Шону Піннеру, Саадуну Брагіму. Вони іноземці, однак захищали Україну в складі ЗСУ.
Про це Верещук написала у своєму Фейсбуці.
"Організатори чудово розуміють юридичну нікчемність їхнього судилища та його наслідків. Навіть російський суд не став бруднитися таким судовим процесом і передав це групі самозванців у Донецьку", - каже міністерка.
Верещук пояснює, що мета окупантів — це терор західної суспільної думки за допомогою загрози розстрілу трьох заручників, "але, ми маємо не вестись на істерики самозванців".
"Що там в голові у терористів, звісно, я не знаю. Втім, щось мені підказує, що, зрештою, так чи інакше, рано чи пізно, ці три військовослужбовці будуть обміняні (або іншим чином потраплять додому)", - каже Верещук.
За її словами, Україна має справу з професійними терористами, які, зрештою, діють раціонально.
"Тому з ними треба розмовляти спокійно та професійно. Бо вони добре розуміють, до яких невиправних наслідків для них та для росіян можуть призвести їхні помилкові дії щодо цих трьох наших військовослужбовців", - підкреслює Верещук.
Нагадаємо, самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти. "Суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко.
Крім того, нещодавно стало відомо, що полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, також судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".
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