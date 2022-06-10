Кремль відмовив засудженим у "ДНР" до страти британцям у статусі військовополонених

Кремль відмовив засудженим у "ДНР" до страти британцям у статусі військовополонених

У МЗС держави-агресорки відреагували на смертний вирок "суду" в "ДНР" щодо іноземців, які воювали за Україну.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземці, яким виніс вирок самопроголошений "суд", не мають права на статус військовополонених.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на заяву Захарової.

"Всупереч заявам британських офіційних осіб, згадані громадяни є не військовополоненими, а найманцями", - говорить вона.

Захарова послалась на міжнародне гуманітарне право, згідно з положеннями якого начебто британці не є "комбітантами", тому на них не може розповсюджуватись даний статус.

За її словами, звернень, які стосуються Ейдена Асліна та Шона Піннера, від британської сторони до МЗС Росії не надходило.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ Великої Британії засудили вирок "суду" так званої "ДНР" для британських добровольців, які воювали на боці України, про смертну кару.