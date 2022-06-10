Макс Чмерковський зізнався, що рівень медійної уваги в США до війни в Україні знизився

До ефіру "Сніданку з 1+1" доєднався хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський.

Зараз він поставив на стоп свою розважальну діяльність та займається волонтерством. Разом з братом та батьком Макс Чмерковський заснував благодійний фонд "Баранова 27", якому вдалось підготувати модульне містечко з 40 домівок, яке буде розташовано на Львівщині. Говорить, що на цьому зупинятись та полишати волонтерську діяльність не планує.

"На жаль, людина до усього звикає. Ми зрозуміли, що події затягуються і мій особистий графік зараз – життя днем за днем. Я не роблю великих планів на місяці вперед. Наразі більшу частину свого часу є приділяю для того, щоб допомогти Україні. Я не можу вимкнути цей зв'язок, який відбувся за 8 місяців мого дуже частого перебування в Україні. Моя ціль – демонструвати мою любов, дружбу до України та робити все, що я можу", - поділився Чмерковський.

Сам хореограф бачить, що рівень медійної уваги до війни в Україні дещо знизився, проте він спостерігає, що кількість волонтерів тільки збільшується: вони приходять щодня до фонду і допомагають.

"Понад 100 днів волонтери приходять щодня, хочуть допомогти. Вони приходять до точки збору нашого фонду "Баранова 27", ми цих людей не знаємо і не кликали, проте вони про нас знають та кожного дня допомагають", - наголосив хореограф.

Макс Чмерковський: "Медійна увага до України в США зменшилася, але волонтерів стало ще більше"

За словами Чмерковського, допомога для України йде з різних організацій, проте це просто публічно не висвітлюється. Щодо створення модульного містечка, то хореограф наголосив: на створення надихнув той фактор, що багато людей покидають країну не за своїм бажанням, а просто тому що їм немає де жити і вони шукають прихистку за кордоном. У реалізації цілі фонду хореографа допомогла благодійна організація Leo States.

"Це не правильно, що більшість населення їдуть за кордон, де очікують позитивних новин. Я пройшов еміграцію і хочу зазначити усім: це не дуже приємно. Особливо якщо говорити про те, що ти не хотів покидати країну, це не було твоєю ціллю. Ми зрозуміли, що людей потрібно повертати, але куди їм їхати, якщо міста зруйновані. Навіть під час відбудови, десь цим людей потрібно жити", - зазначив Чмерковський.

Задля комфорту майбутніх мешканців будинків, в першу чергу для дітей, буде облаштована і прибудинкова територія разом з дитячими майданчиками. Також містечко будують так, щоб поруч була природа та дерева. Як говорить танцівник, будиночки будуть повністю облаштовані меблями та навіть холодильниками, наповненими їжею.

Наразі у Чмерковського є багато родичів та друзів, які залишились в Україні. Частина з них перебуває у рідній для хореографа Одесі, з ними все добре, а деякі з друзів – на передовій. Макс говорить: щодня переживає за них та за весь український народ, на чию долю випали такі жахливі події.

Популярний хореограф впевнений, що Україну беззаперечно очікує лише перемога і дуже хоче, щоб вона настала якнайшвидше. Окрім того, Чмерковський заявив, що мріє дати великий танцювальний концерт у Одесі, у вільній та мирній Україні.

"Я не можу дочекатись бути на своєму місці на великій сцені. Дуже хочеться виступити на сцені мого улюбленого Одеського оперного театру. І війна зараз ще більше надала бажання, щоб усе було Україна, і ми реалізували усі свої цілі", - підсумував танцівник.

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