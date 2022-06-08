Макс Чмерковський показав модульне містечко для біженців, яке будує на Львівщині

Відомий хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський будує на Львівщині модульне містечко для переселенців зі сходу України, які через війну втратили свій дім.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Макс Чмерковський разом з братом та батьком заснував благодійну організацію "Баранова 27" - саме таку адресу мав дім родини хореографа, коли вони проживали в Одесі. Спершу організація займалась гуманітарною допомогою для українців, проте, побачивши фото приміщень, у яких проживають земляки, які втратили своє житло, вирішив допомогти іншим способом.

"Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будова і так жити не можна", - сказав Чмерковський.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Макс разом з батьком вирушив до Анкари, де зустрівся з послом України в Туреччині Василем Бондарем. Посол особисто зацікавився ініціативою родини, вирушив з ними на завод, щоб дізнатись усі деталі виробу модульних будинків і від себе організував ще 10 будинків.

На сьогодні організація "Баранова 27" зібрала кошти на придбання 40 модульних будинків. Кожний з них розрахований на родину з двох дорослих та двох дітей, і здатний простояти близько 10 років. Будинки зроблені зі спеціального алюмінію та металу, з використанням спецтехнології з нормалізації температури, аби влітку не було спекотно, а взимку – холодно.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми хотіли зробити так, щоб це були не просто порожні будинки. Ми надсилаємо і дитячі майданчики, і все для побуту: шафи, меблі… Також перше питання, яке є ставив під час реалізації ідеї: наскільки у будинках тепло, адже війна почалась взимку, тому я одразу зрозумів, що питання температури важливе. І якщо це не завершиться найближчим часом, а буде й надалі до холодів – ми домовились, що будинки ущільнять", - зазначив хореограф.

У всі 40 модульних будинків люди зможуть заселитись вже у найближчий місяць. Проте на цій кількості Макс зупинятись не збирається. Говорить, що буде неймовірно радий, якщо дії організації "Баранова 27" стануть прикладом для інших і допоможуть тим, хто втратив свій дім.

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