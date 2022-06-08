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Прихований бунт триває: у Росії підпалили черговий військкомат

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Прихований бунт триває: у Росії підпалили черговий військкомат

Фото: Pexels

У Росії запалав черговий військовий комісаріат.

Дерев’яну будівлю у російському Владивостоку підпалили двоє невідомих. Після цього молодики хотіли зняти дійство на відео, однак втекли.

Про це повідомляє російське видання "Комсомольская правда".

Зазначається, що зранку 8 червня двоє хлопців кинули пляшку з запалювальною сумішшю у стіну будинку, де розташований військкомат. Від вогню постраждали облицювальні матеріали історичної будівлі.

Водночас невідомі знімали свої дії на телефон, після чого втекли у двори. 

Нагадаємо, раніше у Хабаровському краї в Росії невідомий підпалив будинок Росгвардії. За попередньою інформацією, чоловік спробував зайти до будівлі Росгвардії з пластиковою каністрою, в якій ймовірно було пальне. Однак двері виявилися зачиненими. Тоді невідомий підпалив каністру просто під дверима будівлі.

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