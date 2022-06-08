Віктор Павлік приголомшив схожістю з крихітним сином у дитинстві

Український співак Віктор Павлік вже 15 червня відсвяткує перший день народження свого сина Михасика.

Дружина Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, наразі займається підготовкою до свята, а зірковий батько ніяк не натішиться малюкові.

Так от, на своїй сторінці в Instagram Віктор Франкович розмістив колаж, зроблений з його архівного фото з дитинства та зі світлини Михасика. Таким чином Павлік хотів показати шанувальникам, наскільки син на нього схожий.

"Без слів …" – підписав кадр Віктор Павлік.

Віктор Павлік (праворуч) з сином (ліворуч) / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Шанувальники артиста зазначили, що батька й сина дійсно легко сплутати на фотографії, адже вони неймовірно схожі: "Ну вже татусь викапаний", "клонували Франковича", "маленька таткова копія".

Зазначимо, що сина Михайла дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова народила 15 червня 2021 року. Також у Павліка від попередніх шлюбів було двоє синів – Олександр та Павло. На жаль, Павло 7 серпня 2020 року помер від раку. Хлопцю був 21 рік. Також у Павліка є донька Христина.

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