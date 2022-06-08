Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар і євро

Курс гривні до долара 8 червня в банківських обмінниках залишився на рівні попереднього дня – 35,50 грн/дол.

Водночас до євро гривня зміцнилася на 20 копійок – до 37,70 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, продати американську валюту сьогодні в середньому можна за курсом 34,60 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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