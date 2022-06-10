Синоптикиня розповіла, коли в Україні послабне спека

Спека, яка останнім часом панує в Україні, ще триматиметься і цими вихідними, 11-12 травня, а від наступного тижня вона дещо послабне.

Однак більш свіжа погода протримається недовго, далі знов повернуться +30°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Загалом в Україні спека послабне від вівторка, 14 червня", - написала вона у Facebook.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 14 червня температура у західних областях вночі становитиме 10-16°, вдень 19-25°, на решті території вночі 13-20°, вдень 22-28°, на півдні та сході країни до 31°. 15 червня у західних областях вночі буде 7-13°, вдень 17-23°, на решті території вночі 8-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 19-25°, на півдні та сході країни до 28°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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