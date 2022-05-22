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Церковний календар на червень 2022 року

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Церковний календар на червень 2022 року

Церковний календар на червень 2022 року / Фото: Pexels

Церковний календар за днями на червень 2022 року.

В червні 2022 року на християн чекає кілька великих церковних свят. Відразу на початку першого літнього місяця (2 червня) Церква святкує Вознесіння Господнє. А потім ідуть не менш важливі події - Троїцька батьківська субота, Трійця та інші.

Православний календар на червень 2022 на кожну дату

  • 1 червня – священномученика Патрикія, єписькопа Пруського;
  • 2 червняВознесіння Господнє;
  • 3 червня – рівноапостольних Костянтина і Олени;
  • 4 червня – мученика Василіска;
  • 5 червня – Святих Отців, святого Михаїла та преподобної Євфросинії;
  • 6 червня – преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського;
  • 7 червня – Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя;
  • 8 червня – апостола Карпа;
  • 9 червня – священномученика Терапонта, єпископа Сардійського;
  • 10 червняВіддання Вознесіння, святого Микити, єпископа Халкедонського;
  • 11 червняЗаупокійна субота, преподобномучениці Теодосії;
  • 12 червнядень Святої Трійці (Зелені свята), П'ятидесятниця, преподобного Ісаакія Далматського;
  • 13 червняСвятого Духа, Пресвятої Трійці, апостола Єрмія та мученика Єрмея;
  • 14 червня – мученика Юстина;
  • 15 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;
  • 16 червня – мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;
  • 17 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
  • 18 червня – священномученика Доротея;
  • 19 червня – Всіх святих, преподобних Вісаріона та Іларіона;
  • 20 червняпочаток Петрового посту, священномученика Теодота, єпископа Анкірського;
  • 21 червня – перенесення мощів великомученика Теодора Тирона;
  • 22 червня – святого Кирила, єпископа Олександрійського;
  • 23 червня – священномученика Теотея, єписькопа Пруського;
  • 24 червня – апостолів Вартоломея та Варнави;
  • 25 червня – преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;
  • 26 червня – мучениці Акилини та святого Трифілія, єпископа Левкусії;
  • 27 червня – священномученика Миколая Чарнецького та 24-х українських мучеників;
  • 28 червня – пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;
  • 29 червня – святого Тихона, єпископа Аматунського;
  • 30 червня – мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
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