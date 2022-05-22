Церковний календар на червень 2022 року

Церковний календар за днями на червень 2022 року.
В червні 2022 року на християн чекає кілька великих церковних свят. Відразу на початку першого літнього місяця (2 червня) Церква святкує Вознесіння Господнє. А потім ідуть не менш важливі події - Троїцька батьківська субота, Трійця та інші.
Православний календар на червень 2022 на кожну дату
- 1 червня – священномученика Патрикія, єписькопа Пруського;
- 2 червня – Вознесіння Господнє;
- 3 червня – рівноапостольних Костянтина і Олени;
- 4 червня – мученика Василіска;
- 5 червня – Святих Отців, святого Михаїла та преподобної Євфросинії;
- 6 червня – преподобних Симеона Дивногорця та Микити Переяславського;
- 7 червня – Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя;
- 8 червня – апостола Карпа;
- 9 червня – священномученика Терапонта, єпископа Сардійського;
- 10 червня – Віддання Вознесіння, святого Микити, єпископа Халкедонського;
- 11 червня – Заупокійна субота, преподобномучениці Теодосії;
- 12 червня – день Святої Трійці (Зелені свята), П'ятидесятниця, преподобного Ісаакія Далматського;
- 13 червня – Святого Духа, Пресвятої Трійці, апостола Єрмія та мученика Єрмея;
- 14 червня – мученика Юстина;
- 15 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;
- 16 червня – мученика Лукиліяна і тих, хто з ним;
- 17 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
- 18 червня – священномученика Доротея;
- 19 червня – Всіх святих, преподобних Вісаріона та Іларіона;
- 20 червня – початок Петрового посту, священномученика Теодота, єпископа Анкірського;
- 21 червня – перенесення мощів великомученика Теодора Тирона;
- 22 червня – святого Кирила, єпископа Олександрійського;
- 23 червня – священномученика Теотея, єписькопа Пруського;
- 24 червня – апостолів Вартоломея та Варнави;
- 25 червня – преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського;
- 26 червня – мучениці Акилини та святого Трифілія, єпископа Левкусії;
- 27 червня – священномученика Миколая Чарнецького та 24-х українських мучеників;
- 28 червня – пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;
- 29 червня – святого Тихона, єпископа Аматунського;
- 30 червня – мученників Мануїла, Савела та Ізмаїла.