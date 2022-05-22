Церковний календар на червень 2022 року

Церковний календар за днями на червень 2022 року.

В червні 2022 року на християн чекає кілька великих церковних свят. Відразу на початку першого літнього місяця (2 червня) Церква святкує Вознесіння Господнє. А потім ідуть не менш важливі події - Троїцька батьківська субота, Трійця та інші.

Православний календар на червень 2022 на кожну дату