У Києві відновлять пошкоджені обстрілами будинки: в КМДА назвали терміни

У КМДА розповіли, коли кияни, чиї оселі зруйнували ворожі обстріли, зможуть повернутися до своїх відновлених помешкань.

У Києві мають намір відновити пошкоджені окупантами житлові будинки до середини осені.

Про це повідомив перший заступника голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більша половина - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало в основному скло. І ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настатання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків ", - сказав Поворозник.

За його словами, уряд ухвалив постанову, виділивши 200 млн грн з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто виділить з резервного фонду, з фондів капітального будівництва, близько 600 млн грн, для відновлення будинків.

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