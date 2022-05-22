Церковный календарь на июнь 2022 года.
В июне 2022 года христиан ожидает несколько больших церковных праздников. Сразу в начале первого летнего месяца (2 июня) Церковь празднует Вознесение Господне. А затем идут не менее важные события – Троицкая родительская суббота, Троица и другие.
Православный календарь на июнь 2022 года на каждую дату
- 1 июня – священномученика Патрикия, епископа Прусского;
- 2 июня – Вознесение Господне ;
- 3 июня – равноапостольных Константина и Елены;
- 4 июня – мученика Василиска;
- 5 июня – Святых Отцов, святого Михаила и преподобной Евфросинии;
- 6 июня – преподобных Симеона Дивногорца и Никиты Переяславского;
- 7 июня – Третье обретение председателя святого Иоанна Крестителя;
- 8 июня – апостола Карпа;
- 9 июня – священномученика Терапонта, епископа Сардейского;
- 10 июня – Предание Вознесения, святого Никиты, епископа Халкедонского;
- 11 июня – Заупокойная суббота, преподобномученицы Теодосии;
- 12 июня – день Святой Троицы, Пятидесятница, преподобного Исаакия Далматского;
- 13 июня – Святого Духа, Пресвятой Троицы, апостола Иермия и мученика Иермея;
- 14 июня – мученика Юстина;
- 15 июня – святого Никифора, патриарха Цареградского;
- 16 июня – мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
- 17 июня – святого Митрофана, патриарха Цареградского;
- 18 июня – священномученика Доротея;
- 19 июня – Всех святых, преподобных Висариона и Иллариона;
- 20 июня – начало Петра поста, священномученика Теодота, епископа Анкирского;
- 21 июня – перенесение мощей великомученика Теодора Тирона;
- 22 июня – святого Кирилла, епископа Александрийского;
- 23 июня – священномученика Теотея, епископа Прусского;
- 24 июня – апостолов Вартоломея и Варнавы;
- 25 июня – преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского;
- 26 июня – мученицы Акилины и святого Трифилия, епископа Левкуссии;
- 27 июня – священномученика Николая Чарнецкого и 24 украинских мучеников;
- 28 июня – пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;
- 29 июня – святого Тихона, епископа Аматунского;
- 30 июня – мучеников Мануила, Савела и Измаила.