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Церковный календарь на июнь 2022

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Церковный календарь на июнь 2022

Церковный календарь на июнь 2022 / Фото: Pexels

Церковный календарь на июнь 2022 года.

В июне 2022 года христиан ожидает несколько больших церковных праздников. Сразу в начале первого летнего месяца (2 июня) Церковь празднует Вознесение Господне. А затем идут не менее важные события – Троицкая родительская суббота, Троица и другие.

Православный календарь на июнь 2022 года на каждую дату

  • 1 июня – священномученика Патрикия, епископа Прусского;
  • 2 июняВознесение Господне ;
  • 3 июня – равноапостольных Константина и Елены;
  • 4 июня – мученика Василиска;
  • 5 июня – Святых Отцов, святого Михаила и преподобной Евфросинии;
  • 6 июня – преподобных Симеона Дивногорца и Никиты Переяславского;
  • 7 июня – Третье обретение председателя святого Иоанна Крестителя;
  • 8 июня – апостола Карпа;
  • 9 июня – священномученика Терапонта, епископа Сардейского;
  • 10 июняПредание Вознесения, святого Никиты, епископа Халкедонского;
  • 11 июняЗаупокойная суббота, преподобномученицы Теодосии;
  • 12 июнядень Святой Троицы, Пятидесятница, преподобного Исаакия Далматского;
  • 13 июняСвятого Духа, Пресвятой Троицы, апостола Иермия и мученика Иермея;
  • 14 июня – мученика Юстина;
  • 15 июня – святого Никифора, патриарха Цареградского;
  • 16 июня – мученика Лукилиана и тех, кто с ним;
  • 17 июня – святого Митрофана, патриарха Цареградского;
  • 18 июня – священномученика Доротея;
  • 19 июня – Всех святых, преподобных Висариона и Иллариона;
  • 20 июняначало Петра поста, священномученика Теодота, епископа Анкирского;
  • 21 июня – перенесение мощей великомученика Теодора Тирона;
  • 22 июня – святого Кирилла, епископа Александрийского;
  • 23 июня – священномученика Теотея, епископа Прусского;
  • 24 июня – апостолов Вартоломея и Варнавы;
  • 25 июня – преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского;
  • 26 июня – мученицы Акилины и святого Трифилия, епископа Левкуссии;
  • 27 июня – священномученика Николая Чарнецкого и 24 украинских мучеников;
  • 28 июня – пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;
  • 29 июня – святого Тихона, епископа Аматунского;
  • 30 июня – мучеников Мануила, Савела и Измаила.
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