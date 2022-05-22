Церковный календарь на июнь 2022 года.

В июне 2022 года христиан ожидает несколько больших церковных праздников. Сразу в начале первого летнего месяца (2 июня) Церковь празднует Вознесение Господне. А затем идут не менее важные события – Троицкая родительская суббота, Троица и другие.

Православный календарь на июнь 2022 года на каждую дату