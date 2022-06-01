Окупанти примушують маріупольців виселятися з будинків: документ

Російські загарбники готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів.

У Маріуполі окупанти готуються зносити пошкоджені їхніми обстрілами будинки, виганяючи мешканців "на вулицю".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінюванню рівня пошкоджень на підставі нещодавного прийнятого порядку ватажком Пушиліним. Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з МЧС Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення", - йдеться у повідомленні.

Telegram: Петро Андрющенко

За даними місквлади, людей літнього віку планують "компакто розселити" у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі "Ілліча" та розборі завалів.

"Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення. Власникам будівель, що планують знести, вне залежності від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання де жити відповідають, що то не справа окупаційної влади. Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарія – примусу до депортації до Росії та примусу до роботи людей, працездатного віку", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти почали "націоналізувати" безхазяйну техніку.

Читайте також: