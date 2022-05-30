В Маріуполі окупанти почали оформлювати російські паспорти

В Маріуполі російські окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорту.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, для отримання паспорту РФ громадянам спочатку потрібно получити довідку про реєстрацію в Донецьку. Вже потім в Новоазовську подати документи в так званій міграційній службі “ДНР”.
“Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Поки що. Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перешйла в наступну стадію реалізації - активну”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що Європа має продемонструвати силу, бо тільки її Росія сприймає як аргумент.
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