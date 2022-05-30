Без світла, води та під обстрілами: історія маріупольських лікарів, які цілодобово рятували людей

Без світла, води та під обстрілами: історія маріупольських лікарів, які цілодобово рятували людей

Без світла та води під безперервними обстрілами - вони рятували життя поранених містян. Медики маріупольської лікарні імені Мацука змогли протриматися півтора місяця, аж поки ворожі ракети не знищили заклад. Тоді вони були змушені залишити рідне місто.

Із лікарями-героями з Маріуполя поспілкувалися кореспонденти ТСН.

Директор медзакладу Андрій Серветик зараз працює лікарем у Кропивницькому. Розповідає - від 28 лютого бомбардування не припинялися. А від початку березня у лікарні зникли вода та світло. Ситуацію рятували генератори, пальне для яких під обстрілами діставали самі медики.

Завдяки цьому могли цілодобово оперувати поранених на сусідніх столах в одній операційній. Лік потерпілих йшов на тисячі. Попри відчайдушні зусилля медиків врятувати змогли не усіх. Найважче констатувати смерть дітей, розповідає дитячий лікар-реаніматолог Ігор Богдан.

"Був хлопчик одного року приблизно від народження. Ми підняли його в операційну, зняли шапку, а там поранення голови з перфорацією кісток черепа, з виходом мозку наззовні. І змоги допомогти йому не було….", - згадує він.

Під час ворожих обстрілів просто на робочому місці загинуло троє лікарів - Андрій Гнатюк, Сергій Власюк та Анатолій Казанцев. Півсотні працівників вже не просто працювали, а й жили у закладі, бо окупанти або розбомбили житло, або до нього неможливо було дістатися. Наприкінці березня в лікарні не лишилось жодного вцілілого відділення. І адміністрація ухвалила рішення про евакуацію лікарні.

Виїжджали через "Азовсталь" під обстрілами. Це як рулетка. Хтось не виїхав, а наші виїхали всі. Потім принизлива процедура блок-постів окупантів, але вижили всі, розповідає директор медзакладу та додає, що деякі працівники лікарні відмовились виїжджати і лишились доглядати за ще невиписаними пацієнтами. Однак окупанти силоміць вивезли усіх із закладу, а саму лікарню перетворили на руїни.

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Наразі евакуйовані лікарі та медсестри маріупольської лікарні № 4 роз'їхалися по усій Україні - туди, де їм запропонували роботу і дах над головою. Проте всі вони сподіваються, що коли Маріуполь буде українським, їхню рідну лікарню відбудують, і вони повернуться додому.

Варто зазначити, що Маріуполь, який зруйнований на 95%, перебуває в блокаді російських окупантів від 1 березня. У місті вже майже три місяці немає жодних комунікацій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Лікарі-герої з Маріуполя півтора місяця рятували життя під обстрілами