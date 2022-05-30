“Незгодні” військові злочинці РФ нападають на своїх командирів - Жданов

Серед російських окупантів нарощується кількість випадків перестрілок. “Незгодні” військові злочинці РФ нападають на своїх командирів.
Про це в етері единого телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов.
“Згадайте перестрілку між так званими ополченцями та регулярними частинами російських військ. Середній і молодший офіцерський склад вибивається. Вони подавлють ці настрої, вплоть до фізичного застосування сили, змушують бійців воювати. І їх знищують. Бійці не особливо переймаються тим, що вбивають офіцерів. Без них вони сідають і чекають далі. А потім приїжджають начальники і кажуть їм іти в бій. А вони питають: “За що, де гроші які ви обіцяли?” - наголосив Олег Жданов.
Нагадаємо, що Росія поширила черговий фейк для дискредитації України.
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