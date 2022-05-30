"Коли прийде лендліз, тоді ми це одразу відчуємо": Жданов про допомогу США

"Коли прийде лендліз, тоді ми це одразу відчуємо": Жданов про допомогу США

Наразі Україна ще не отримала все озброєння в рамках процедури лендліз.

Зараз Україна отримує озброєння від країн-партнерів, однак вже за декілька тижнів прибуде допомога від США в рамках процедури лендліз.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов 30 травня в ефірі національного телемарафону.

"Все те, що надходить сьогодні – це допомога країн-партнерів, це не лендліз. Коли прийде лендліз, тоді ми одразу відчуємо, зможемо формувати цілі частини і озброювати їх важким озброєнням західного зразку. В основному це буде таке озброєння, яке є в США, є на озброєнні її армії. Сьогодні це допомога", - зазначив він.

Експерт наголосив, що західні партнери України розуміють всю необхідність більш швидкого постачання цього озброєння.

"І бачите, вже відреагували на наш такий заклик терміново надати нам реактивні системи залпового вогню. І зараз вже питання вирішується і я так розумію, що тиждень-два, і вони будуть вже в Україні", - говорить Жданов.

Нагадаємо, воєнний експерт розказав, коли прийде перша партія лендлізу і коли слід очікувати основних конвоїв.

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