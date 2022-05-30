Косметична компанія Wella йде з Росії

Після 28 років роботи німецький виробник професійної косметики Wella Company залишає російський ринок.

Права власності на бізнес передадуть місцевим топменеджерам.

Про це пише російське видання "Комерсант".

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Вихід компанії буде критичним для косметичного ринку РФ – на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% російського ринку. Джерело газети в галузі вважає, що частку ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

2021 року виторг компанії складав 1,7 млрд рублів, чистий прибуток — 208 млн рублів.

Раніше стало відомо, що шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

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