Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Косметична компанія Wella йде з Росії

Дата публікації
Перегляди
109
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Косметична компанія Wella йде з Росії

Фото: Високий Замок

Після 28 років роботи німецький виробник професійної косметики Wella Company залишає російський ринок. 

Права власності на бізнес передадуть місцевим топменеджерам.

Про це пише російське видання "Комерсант". 

Вихід компанії буде критичним для косметичного ринку РФ – на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% російського ринку. Джерело газети в галузі вважає, що частку ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

 2021 року виторг компанії складав 1,7 млрд рублів, чистий прибуток — 208 млн рублів.

Раніше стало відомо, що шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

Блог ТСН: санкції поклали на лопатки ціни на квартири в Росії

Блог ТСН: санкції поклали на лопатки ціни на квартири в Росії

Читайте також:

Наступна публікація