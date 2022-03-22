Косметична компанія Oriflame все-таки йде з Росії

Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи.

Шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - заявили в Oriflame.

Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажу кінцевим споживачам в РФ.

Раніше Гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвав російське вторгнення в Україну "жахливою катастрофою", але бренд залишиться в РФ.

Oriflame має завод у Росії з 1000 співробітників та близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. 2021 року на Росію припадало 16% продажів компанії, які становили трохи більше 1 млрд євро.

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