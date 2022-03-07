Косметична компанія Sephora йде з Росії

Понад сотня компаній виходять з російського ринку.

Косметична компанія Sephora закриває магазини в Росії та зупиняє продажі онлайн.

Станом на 7 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.