Косметическая компания Sephora уходит из России

Более сотни компаний выходят с российского рынка.

Косметическая компания Sephora закрывает магазины в России и останавливает продажи онлайн.

По состоянию на 7 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.