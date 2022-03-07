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В Луцке создали катапульту для метания коктейлей Молотова "ДжаВолына" (видео)

В Луцке создали катапульту для метания коктейлей Молотова "ДжаВолына" (видео)

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В Луцке создали катапульту для метания коктейлей Молотова "ДжаВолына" (видео)

Народные умельцы придумали устройство, которое способно метнуть бутылку народного "смузи" на далекое расстояние.

В Луцке Волынской области народные умельцы не сидят без дела. Они разработали и ввели в эксплуатацию устройство для метания коктейлей Молотова.

Видео испытания катапульты выложили в Сети.

Катапульта для коктейля Молотова назвали ее "ДжаВолына". Первый пуск оказался удачным – коктейль полетел далеко и цель.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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