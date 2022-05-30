Косметическая компания Wella уходит из России

После 28 лет работы немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company покидает российский рынок.
Права собственности на бизнес передадут местным топ-менеджерам.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант".
Выход компании будет критическим для косметического рынка РФ – на окрасочные средства Wella приходится 40% российского рынка. Источник газеты в отрасли считает, что часть рынка Wella может занять российская компания Estel.
В 2021 году выручка компании составляла 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 208 млн рублей.
Ранее стало известно, что шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.
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