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"Когда придет ленд-лиз, тогда мы это сразу ощутим": Жданов о помощи США

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"Когда придет ленд-лиз, тогда мы это сразу ощутим": Жданов о помощи США

Фото: Associated Press

Пока Украина еще не получила все вооружения в рамках процедуры ленд-лиз.

Сейчас Украина получает вооружение от стран-партнеров, однако уже через несколько недель прибудет помощь от США в рамках процедуры ленд-лиз.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов 30 мая в эфире национального телемарафона.

"Все то, что поступает сегодня – это помощь стран-партнеров, это не ленд-лиз. Когда придет ленд-лиз, тогда мы сразу почувствуем, сможем формировать целые части и вооружать их тяжелым вооружением западного образца. В основном это будет такое вооружение, которое есть в США, есть на вооружении ее армии. Сегодня это помощь", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что западные партнеры Украины понимают всю необходимость более быстрой поставки этого вооружения.

"И видите, уже отреагировали на наш такой призыв срочно предоставить нам реактивные системы залпового огня. И сейчас уже вопрос решается и я так понимаю, что неделю-две, и они будут уже в Украине", – говорит Жданов.

Напомним, военный эксперт рассказал, когда придет первая партия ленд-лиза и когда следует ожидать основных конвоев.

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