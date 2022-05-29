"Они не успеют": военный эксперт спрогнозировал жесткий разгром врага в Херсоне

"Они не успеют": военный эксперт спрогнозировал жесткий разгром врага в Херсоне

По словам Жданова, лендлиз будет способствовать освобождению оккупированных территорий.

Россияне не смогут построить военные базы во временно оккупированной Херсонской области и в этом Украине поможет лендлиз.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на канале "Украина 24".

"Российская Федерация будет пытаться там создать опорную систему, на которой будет строиться оборона. И действительно, они в Херсонской области сегодня оборудуют позиции для того, чтобы защищать эти рубежи, которые они захватили. Но я скажу так, что они не успеют, построить базу – это не один год, создать военную.

Также, по словам Жданова, при условии действия лендлиза, у Украины будет огневое преимущество, что позволит ВСУ выбить врага с позиций, которые они будут защищать.

"И потому освобождение территорий оно если бы не обсуждается, а оно будет осуществлено силами Вооруженных сил с помощью западного оружия", — сказал Жданов.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский сказал, что уже на следующей неделе ожидает хороших новостей по поставкам оружия в Украину.

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