Украинка завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинка завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Ангелина Ломачинская удачно выступила на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Тиране (Албания).

25-летняя украинка завоевала сразу три медали.

В весовой категории до 49 кг Ломачинская получила "золото" в рывке (80 кг), "бронзу" в толчке (87 кг) и "серебро" в сумме двоеборья (167 кг).

По итогам двух видов чемпионкой стала Джулия Империо из Италии (171 кг).

Для представительницы Украины это первая победа на чемпионате Европы среди взрослых. Раньше она получала титулы только на молодежном уровне, а на прошедшем чемпионате имела только одну малую медаль.

Напомним, что украинская тяжелоатлетка Анна Рыкун стала чемпионкой мира и установила мировой рекорд по классическому жиму, лежа среди женщин на чемпионате мира в Алматы, Казахстан.

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