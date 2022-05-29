Костюк пробилась в парный четвертьфинал Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит в четвертьфинале парного турнира Roland Garros.

В третьем круге соревнований украинка в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе победили четвертых сеяных, американку Кэти Макнелли и китаянку Чжан Шуай.

Поединок длился 2 часа 21 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

За это время украинско-румынская пара реализовала шесть из 18 брейкпойнтов, проиграв четыре гейма на своей подаче.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Франции Костюк вылетела в первом раунде, в двух сетах уступив Майярам Шерифу из Египта.

Читайте также:

Будущая первая ракетка Украины отыграла семь матчболов у американки, однако все равно покинула Roland Garros

"Представьте, что у вас нет дома": известная теннисистка из Москвы открыто поддержала Украину

Пусть эти европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну — Долгополов