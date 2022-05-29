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Украину накроют дожди: прогноз погоды на 30 мая

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Украину накроют дожди: прогноз погоды на 30 мая

Фото: pixabay.com

В Украине в понедельник в отдельных областях ожидаются дожди и грозы.

В начале недели погода в Украине будет нестабильной.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 мая ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, днем в Черниговской области значительный дождь. Ночью в Черновицкой и Винницкой областях, днем в северных и центральных областях гроза (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник также днем гроза (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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