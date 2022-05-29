ВСУ ликвидировали полковника из пресс-службы Минобороны РФ

Российский полковник погиб в Украине в конце марта.
Во время российского вторжения Вооруженные Силы ликвидировали полковника Владимира Иванова, сотрудника пресс-службы Минобороны России.
Об этом сообщают расследователи проекта "Медиазона". Информацию также подтвердили в Вооруженных Силах Украины.
Так, журналисты-расследователи подтвердили гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.
"Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили через пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — военная часть 66524", — сообщают журналисты.
Напомним, ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты оккупантов.
Читайте также:
- Украинские защитники ликвидировали еще одного российского подполковника
- ВСУ уничтожили российский командный пункт на Донбассе
- Отказались воевать в Украине: в России суд наказал 115 членов Росгвардии