ВСУ ликвидировали полковника из пресс-службы Минобороны РФ

Российский полковник погиб в Украине в конце марта.

Во время российского вторжения Вооруженные Силы ликвидировали полковника Владимира Иванова, сотрудника пресс-службы Минобороны России.

Об этом сообщают расследователи проекта "Медиазона". Информацию также подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

Так, журналисты-расследователи подтвердили гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

"Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили через пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — военная часть 66524", — сообщают журналисты.

Напомним, ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты оккупантов.

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