ВСУ уничтожили российский командный пункт на Донбассе

На территории Донецкой области 27 мая украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских военных.

В командном пункте российских оккупантов находились офицеры. Вряд ли они выжили после украинской атаки.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Более 20 старших российских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью", – сообщил Арестович.

Напомним, ранее в ОТУ "Восток" сообщили, что украинские военные ликвидировали 60 оккупантов и уничтожили их военную технику.

В то же время 27 мая оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов и разрушили 22 гражданских объекта на Донбассе.

Карта войны на 27 мая: бои за Северодонецк, удары по Сумщине и Харьковщине

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