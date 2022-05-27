ЗСУ знищили російський командний пункт на Донбасі

На території Донецької області 27 травня українські військові знищили передовий командний пункт російських військових.

У командному пункті російських окупантів перебували офіцери. Навряд чи вони вижили після української атаки.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Понад 20 старших російських офіцерів там було. Будівля була знищена повністю", – повідомив Арестович.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Схід" повідомили, що українські військові ліквідували 60 окупантів та знищили їхню військову техніку.

Водночас 27 травня окупанти обстріляли 49 населених пунктів та зруйнували 22 цивільних об'єкти на Донбасі.

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